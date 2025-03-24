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UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşadı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlık yaşadı

UEFA Uluslar B/C Ligi play-off turunda oynanan İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı ve yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

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Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekibiyle görüştü ancak tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Maçın ikinci yarısı, Meler'in sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 dakika gecikmeli başladı. Meler devam edemeyince yerine dördüncü hakem Mehmet Türkmen görev aldı.

İlk maçta deplasmanda Bulgaristan'ı 2-1 mağlup eden İrlanda, dün akşam Dublin'de oynanan rövanşı da aynı skorla kazanarak Uluslar B Ligi'ne yükselen taraf oldu.

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