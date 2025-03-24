BIST 9.332
DOLAR 37,86
EURO 41,19
ALTIN 3.679,60
HABER /  GÜNCEL

Şişli Belediyesi'ne kayyum atanan Ertürkmen'in 'ilk talimatı' belli oldu

Şişli Belediyesi'ne kayyum atanan Ertürkmen'in 'ilk talimatı' belli oldu

CHP grup başkanvekili Başarır, Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'e seslenerek "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.

Abone ol

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, belediyeyi terk etmelerini istemiş” diyerek Şişli'ye kayyum atanan eski kaymakam Cevdet Ertürkmen'e tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi hakkında terör ve yolsuzluk soruşturması başlatılmasının ardından dün İBB Başkanı İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden alındı.

İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasından tutuklanırken Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da terör suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahan'ın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında tutuklanmasının ardından dün belediyeye kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak göreve getirildiği duyuruldu.

'ORADAN GİTMESİ GEREKEN SENSİN'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün göreve başlayan kayyumun belediye meclis üyelerinin belediyeyi terk etmelerini istediğini söyleyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayram tatilinde 3,5 milyon kişi otobüslerle seyahat edecek! Sürücü ve yolculara tavsiyeler
Bayram tatilinde 3,5 milyon kişi otobüslerle seyahat edecek! Sürücü ve yolculara tavsiyeler
UEFA Uluslar Ligi yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak ülke açıklandı
UEFA Uluslar Ligi yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak ülke açıklandı
Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu
Yağlı güreşte 2025 yılı faaliyet takvimi belli oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gidiyor
Alperen Şengün'ün "triple-double"ı galibiyete yetmedi
Alperen Şengün'ün "triple-double"ı galibiyete yetmedi
Tarkan: Halkın birliği gurur verici
Tarkan: Halkın birliği gurur verici
ABD'den İran'ın nükleer programı hakkında yeni açıklama
ABD'den İran'ın nükleer programı hakkında yeni açıklama
TBB Başkanlığına Zeydan Karalar getirildi
TBB Başkanlığına Zeydan Karalar getirildi
Netanyahu endişeli! İsrail'de güvenlik toplantısında konu Türkiye olacak: "İki ülkenin karşılaşması kaçınılmaz"
Netanyahu endişeli! İsrail'de güvenlik toplantısında konu Türkiye olacak: "İki ülkenin karşılaşması kaçınılmaz"
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! Valilik duyurdu
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! Valilik duyurdu
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Meral Akşener, iftar yemeğine katıldı
Meral Akşener, iftar yemeğine katıldı