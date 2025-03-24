Şişli Belediyesi'ne kayyum atanan Ertürkmen'in 'ilk talimatı' belli oldu

CHP grup başkanvekili Başarır, Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'e seslenerek "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.Abone ol
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, belediyeyi terk etmelerini istemiş” diyerek Şişli'ye kayyum atanan eski kaymakam Cevdet Ertürkmen'e tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişi hakkında terör ve yolsuzluk soruşturması başlatılmasının ardından dün İBB Başkanı İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden alındı.
İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasından tutuklanırken Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da terör suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahan'ın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında tutuklanmasının ardından dün belediyeye kayyum atandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak göreve getirildiği duyuruldu.
'ORADAN GİTMESİ GEREKEN SENSİN'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün göreve başlayan kayyumun belediye meclis üyelerinin belediyeyi terk etmelerini istediğini söyleyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Başarır, "Atanmış kayyum, seçilmiş Şişli Belediye Meclis Üyelerinin, Belediyeyi terk etmelerini istemiş! Oradan gitmesi gereken tek kişi sensin, kayyum kaymakam!" diye yazdı.