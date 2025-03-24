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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! Valilik duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! Valilik duyurdu

 İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Yeni karar doğrultusunda tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."

Alternatif güzergahlar

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

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