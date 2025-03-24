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Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin TL yatırılacak! SGK duyurdu, ek fark ödemeleri...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin TL yatırılacak! SGK duyurdu, ek fark ödemeleri...

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor. SSK kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 28 Mart'ta ödeme yapılacak.

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SGK'nin sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detaylar paylaşıldı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek.

Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.

3 bin liralık ödeme yapılacak

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor. İkramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor.

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