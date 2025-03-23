BIST 9.045
DOLAR 37,84
EURO 40,95
ALTIN 3.679,30
HABER /  EKONOMİ

Cevdet Yılmaz: Ekonomi programı kararlılıkla sürüyor

Cevdet Yılmaz: Ekonomi programı kararlılıkla sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programının kararlılıkla uygulandığını ve kurumların piyasaları yakından takip ettiğini belirtti. Cari açığın düşük, bütçe açığının kontrol altında olduğunu vurgulayan Yılmaz, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve istihdam artışının sürdüğünü ifade etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik programı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin ön seçiminde İmamoğlu'na 15 milyon oy
CHP'nin ön seçiminde İmamoğlu'na 15 milyon oy
TBB Başkanlığı'nı İmamoğlu'nun yerine Zeydan Karalar yapacak
TBB Başkanlığı'nı İmamoğlu'nun yerine Zeydan Karalar yapacak
Milli sporcu Ferhat Arıcan dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Ferhat Arıcan dünya şampiyonu oldu
RTÜK Başkanı Şahin: Uyarıları yaptık, söz bitti!
RTÜK Başkanı Şahin: Uyarıları yaptık, söz bitti!
Bakan Fidan: İsrail durdurulmadan barış mümkün değil
Bakan Fidan: İsrail durdurulmadan barış mümkün değil
Provokatif paylaşımlar sonrası gözaltı sayısı 66’ya çıktı
Provokatif paylaşımlar sonrası gözaltı sayısı 66’ya çıktı
A Milli Takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi
A Milli Takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi
İBB'ye kayyum atanacak mı? DMM'den açıklama
İBB'ye kayyum atanacak mı? DMM'den açıklama
Berna Laçin hastaneye kaldırıldı: Hazmedemiyorum demiştim...
Berna Laçin hastaneye kaldırıldı: Hazmedemiyorum demiştim...
İsrail'de kaos büyüyor! Oy birliğiyle görevden alındı
İsrail'de kaos büyüyor! Oy birliğiyle görevden alındı
Merkez Bankası'ndan kritik toplantı
Merkez Bankası'ndan kritik toplantı
İstanbul Valiliği: Belediye meclisleri 26 Mart'ta toplanacak
İstanbul Valiliği: Belediye meclisleri 26 Mart'ta toplanacak