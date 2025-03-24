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Google, İmamoğlu'nun unvanını güncelledi

Google, İmamoğlu'nun unvanını güncelledi

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Google, arama sonuçlarında yer alan "İBB Başkanı" unvanını kaldırdı. Yeni aramalarda İmamoğlu’nun unvanı "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" olarak güncellendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriye Başsavcılığınca başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından dünyaca ünlü arama motoru Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

GOOGLE, İMAMOĞLU'NUN ÜNVANINI SİLDİ

Google, Ekrem İmamoğlu için yapılan aramalarda "İBB Başkanı" unvanını kaldırdı.

Arama motoru tarafından Ekrem İmamoğlu başlığıyla yapılacak yeni aratmalarda gözüken ünvan olarak "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" yazıldığı görüldü.

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