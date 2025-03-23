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Provokatif paylaşımlar sonrası gözaltı sayısı 66’ya çıktı

Provokatif paylaşımlar sonrası gözaltı sayısı 66’ya çıktı

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda bulundukları ve toplantı gösteri kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 66’ya yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonlarda toplam 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 48 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu da ele geçirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulundukları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 66'ya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart'ta sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 56 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmaların devamında 10 zanlı daha gözaltına alındı. Ekipler, 48 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltındaki 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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