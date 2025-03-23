İsrail'de kaos büyüyor! Oy birliğiyle görevden alındı

İsrail kabinesi, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etti, ancak nihai karar 5 üyeli atama komitesine bağlı. Karara tepki gösteren binlerce İsrailli, hükümetin iç istihbarat şefini görevden alması ve yargı bağımsızlığını tehdit eden adımları protesto etmek için Kudüs’te gösteri düzenledi.

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İsrail kabinesi, güvensizlik oylamasında Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, bugün kabinede yapılan güvensizlik oylaması ile Netanyahu'nun sık sık karşı karşıya geldiği Başsavcı Miara'nın görevden alınmasının yolu açıldı.

Haberde, kabine toplantısında yapılan güvensizlik oylamasının sembolik öneme sahip olduğunun altı çizilirken, İsrail Başsavcısı Miara'nın ancak kendisini atayan 5 üyeli atama komitesinin onay vermesiyle görevden alınabileceği belirtildi.

Adalet Bakanı Yariv Levin'in, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasından yalnızca birkaç saat sonra güvensizlik oylaması önergesini hükümete sunduğuna dikkati çekildi.

MİARA'DAN HÜKÜMETE SUÇLAMA

Netanyahu hükümetinin kabine toplantısına katılmayan Baharav-Miara, bakanlara gönderdiği mektubunda, hükümetin kendisinden alınan yaşa dışı yürütme kararlarına rıza göstermesini istediğini vurguladı.

Hükümetin kendini yasaların üstünde gördüğünün altını çizen Miara, Netanyahu'nun kendisine yönelik "işbirliğinden kaçındığı" yönündeki iddiaları reddetti.

İSRAİLLİLER PROTESTO EDİYOR

Öte yandan binlerce protestocu, hükümetin iç istihbarat şefini görevden almasını ve benzer şekilde Başsavcı'nın görevden alınması için attığı adımları protesto etmek için Kudüs'te gösteri düzenliyor.

Hükümet karşıtı binlerce gösterici, Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinden Netanyahu'nun özel konutunun bulunduğu Gazze Caddesi'ne doğru yürüdü.

Hükümetin, iç istihbarat şefini görevden alması ve Miara'nın da görevine son vermek için harekete geçmesi üzerine sokaklara dökülen binlerce İsrailli, Netanyahu ve hükümet aleyhine sloganlar attı.

İsrail Yüksek Mahkemesi üyesi Ayala Procaccia, göstericilere hitap ederek, "İsrail, artık özgür bir demokrasi değil, bilmediğimiz başka bir rejim." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Protestocuları gösterilere devam etmeye çağıran Procaccia, "Böyle bir rejime tahammül edemeyiz." açıklamasında bulundu.

İSRAİL'DE KRİZ BÜYÜYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Başsavcı Miara son olarak iç isithbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Bar'ın görevden alınması konusunda karşı karşıya geldi.

Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade ederken, Netanyahu, yakın danışmanlarının içinde olduğu bazı soruşturmaları yürüten iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararına karşı itirazını dile getiren Miara'yı "yetkisini sapıkça kullanmakla" suçlamıştı.

İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısına kadar, Netanyahu'nun iktidara geldiği 2023 boyunca bir numaralı gündem hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi idi.

Netanyahu hükümetinin, bir dizi yasayla Başsavcı ve Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki yetkilerinin kısıtlanacağı, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olmasının sağlanacağı tartışmalı "yargı paketi", yıl boyunca sokak hareketleri, sivil itaatsizlik eylemleri, grevler, orduda bölünmeler gibi büyük tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından tartışmalı yargı düzenlemesi ertelenmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, mahkemenin yetkilerini kısıtladığı ve Mecliste kabul ettiği bazı yasaları Ocak 2024'te "İsrail'in anayasası niteliğindeki temel kanunlara aykırı olduğu" gerekçesiyle bozmuştu.