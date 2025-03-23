Yeni Akit yazarından Abdullah Gül'e İmamoğlu tepkisi: Utanacakları günler de yakındır

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili Abdullah Gül'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Gül'ü İmamoğlu'nun avukatlığına savunmakla eleştiren Karahasanoğlu, "Hırsızlığı, ihale yolsuzluklarını, ayak oyunlarını savunmak, Abdullah Gül’e düşüyor." dedi.

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İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına, 11. Cumhurbaşkanı Abullah Gül ve AK Parti'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten eleştiri geldi.

Abdullah Gül'ün "Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı.” sözleri tartışma başlattı.

Yeni Akit yazarı Ali Kaharasanoğlu, "Ekrem’i avukatları savunamıyor iken, bizimkilere bakın!" başlıklı yazısında soruşturma sürecini ve Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi.

İmamoğlu'nu kendi avukatlarının bile savunamadığını iddia eden Karahasanoğlu, savcılılıktaki ifadesinde İmamoğlu'nun susma hakkını kullanması için "Susma hakkı, genelde suçunu bilen, savunma yapmaya kalkıştığı an, daha da batacağını bilen uyanıkların başvurduğu bir usuldür." yorumunda bulundu.

"Ayak oyunlarını savunmak, Abdullah Gül’e düşüyor"

Bazı eski AK Partili isimlerin İBB soruşturmasını eleştiren sözlerine tepki gösteren yazar, hedefindeki Abdullah Gül'e "Peki kendin de böyle mali olumsuzluklarla suçlandın mı ki, “Bize yapılan, Ekrem’e yapılmasın” diyorsun.." diye seslendi. Karahasanoğlu, yazısında eleştirilerine böyle devam etti:

"Sahneye, bedava avukatlar çıkıyor, Abdullah Gül’ler savunma yapıyor.. Hırsızlığı, ihale yolsuzluklarını, ayak oyunlarını savunmak, Abdullah Gül’e düşüyor.

AK Parti döneminde bakanlık yapmış Hüseyin Çelik’e düşüyor.. Madem CHP’lilerin bile “Bir an önce bu adamdan kurtulmalıyız” gözü ile baktıkları Ekrem İmamoğlu’nu savunacaksınız..

Hodri meydan.. Diplomadan başlayalım.. 2 milyar TL’lik şirketi, 15 milyon TL’ye satın almaya kadar.. Abdullah Gül mü çıkar karşımıza, Hüseyin Çelik mi, buyursunlar anlatsınlar..

"FETÖ’cü yayın organlarına da böyle sahip çıkmışlardı"

Diploması iptal edilen baba-kız profesörler bile, 5 gündür tek kelime edemediler.. Abdullah Gül’ler, Hüseyin Çelik’ler.. “Biz savunuruz. Biz savunuruz” diyerek, ortalıkta dolaşıyorlar. FETÖ’cü yayın organlarına da böyle sahip çıkmışlardı..

15 Temmuz hain darbe girişimi ile, “Biz anlayamadık” diye çevir kazı yanmasın yaptılar.. Şimdi Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzlukları konusunda da. Aynı yanlışı tekrarlıyorlar.. Utanacakları günler de yakındır..