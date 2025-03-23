Özgür Özel'den İmamoğlu'nun tutuklanması kararı sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararıyla ilgili "İstanbul'un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararının ardından Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yaptı.

Özel karara ilişkin ''Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için tutuklandı'' dedi.

''KAYYUM ATAMA İHTİMALİNİN ORTADAN KALKMASI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ''

Özel, şu ifadelere yer verdi:

"İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler. İstanbul'un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak.

Dört gündür Ekrem İmamoğlu için onların sokakları meydanları. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni düşü değil. Halka rağmen kimseye kumpas kurup onu oyun dışına itemezsiniz. Görevini sorumluluktan yardım alamazsınız."