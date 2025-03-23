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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Çalışkan'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Şahan, Polat ve Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetti.

İBB yönelik "terör" soruşturması kapsamında firari olan 3 şüpheliyi aramaya çalışmaları devam ediyor.

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