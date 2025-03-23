Ekrem İmamoğlu, ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le adliyede görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le adliyede görüştü.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesi bittikten sonra ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

Görüşmenin ardından adliyeden ayrılmadan önce Özgür Özel basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özel, hakimlik kararının açıklanmasına yaklaşık 2,5 saat olduğunu, diğer şüphelilerin ifadelerinin henüz bitmediğini, İmamoğlu ailesiyle birlikte ön seçim için oy kullanmaya gideceklerini söyledi.

Bütün vatandaşları oy kullanmaya davet ettiklerini belirten Özel, "Biz, 4 gece üst üste birlik ve beraberlik içinde ne istediğimizi anlattık. Bütün üyelerimizi ve çok değerli vatandaşlarımızı evlerinde bayrak asmaya, oylarını kullanmaya gitmeye davet ediyoruz. Üyelerimiz üye olmayanları, haberdar olmayanları haberdar edip, teşvik edip kollarına girip, eşlik ederek oy kullanma yerlerine kadar da eşlik edecekler. Ümit ediyorum Türkiye demokrasi tarihi açısından devrim olarak nitelendirdiğimiz bugünü, yüksek bir katılımla hep birlikte büyük bir başarıyla geçireceğiz." diye konuştu.

Özel, bir basın mensubunun ön seçimle ilgili sorusu üzerine, "Milletvekilleri kurulacak herhangi bir sandıkta kullanabiliyorlar. Ben Saraçhane sandığında kullanacağım. Dilek (İmamoğlu) Hanım kayıtlı olduğu sandıkta kullanmak zorunda. O Beylikdüzü'ne gidiyor." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünü anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Duruşma salonunda 3 avukatla kısıtlı biliyorsunuz hepsi. Biz orada önce bekledik. Ekrem Bey'in ifadesi bittikten sonra hakime hanım davet etti. İçeriye girdik 5-6 dakika orada birlikte sohbet ettik. Ekrem Bey, her zamanki gibi yüksek moraliyle motivasyonuyla ailesini en kötüsüne hazırlayıp ama bu sürecin Türkiye için büyük bir başarıya, büyük bir uyanışa sebebiyet verdiğini gördüğünü, bundan mutlu olduğunu söyledi. Kendisini soran herkese selam söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu, herkesin güçlü olmasını istedi. Biz içeriye destek olmaya gittik, destek gördük çıktık hep birlikte."