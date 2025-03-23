Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kulislarde konuşulan tarih

Emeklilerin bayram ikramiyesi artışıyla ilgili kritik kanun teklifi 25 Mart’a ertelendi. Milyonlarca emekli, 4 bin TL ikramiyenin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağını merakla bekliyor. Öne çıkan tarih ise 28 Mart cuma.

Abone ol

Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması için hazırlanan kanun teklifinin görüşmeleri, 25 Mart 2025 tarihine ertelendi.

Meclis Genel Kurulu’nda o gün ele alınması planlanan teklifin, kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı bildirildi. Ardından kararın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kulislerdeki tarihler

2025 yılı Ramazan Bayramı, 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde kutlanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CNN Türk Editörü Duygu Ayaz Bayram, kanun teklifinin 26 Mart’ta yasalaşması halinde 28 Mart Cuma günü ödemelerin hesaplara geçebileceğini ifade etti. Bu tarih, bayram arefesi olması nedeniyle en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

Kulislerde konuşulan iki alternatif senaryo da gündemde. Bunlardan ilki, bayram ikramiyesinin yine 3 bin TL olarak ödenmesi, yasa çıktıktan sonra ise bin TL farkın daha sonra yatırılması. Diğer bir ihtimal ise ikramiyelerin, doğrudan emekli maaşlarına eklenerek ödenmesi. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.