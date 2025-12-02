En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...

Milyonlarca emekli yeni maaşları merak ediyor. Yarın açıklanacak enflasyon kritik öneme sahip. Aralık ayı verisi sonrası ise yeni rakamlar belli olacak. En düşük emekli aylığına diğer emeklilerde olduğu gibi enflasyon farkının verilmesi yönünde bir kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Abone ol

Son 3 dönemde olduğu gibi en düşük emekli aylığına da diğer emeklilerde olduğu gibi enflasyon farkının verilmesi yönünde bir kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Enflasyon 2025’i yüzde 31 ile tamamlarsa...

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre gerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılsonu enflasyon tahminlerini yüzde 31 civarında açıkladılar. Eğer bu öngörü tutarsa yani enflasyon 2025’i yüzde 31 ile tamamlarsa yılın ikinci yarısının enflasyonu yüzde 12.2 civarında gerçekleşmiş olacak. Bu yıl Haziran ayı itibarıyla 3 milyon 800 bin civarında olan emekli sayısı, ikinci 6 ayda emekli olanlarla birlikte 4 milyonu aşmış durumda.

Şu anda 16 bin 881 liranın üzerinde aylık alan emeklilerin aylıkları 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen yüzde 12.2 oranında artacak. Bu durumda da aylıklar 18 bin 940 lira civarında olacak.

Eğer 2026 yılında özel bir kanuni düzenleme yapılmaz ve yılın tamamında enflasyon ekonomi yönetimin öngördüğü gibi yüzde 20 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ile geçinmek zorunda olanlar mevcut asgari ücret seviyesine ancak 2027 yılı Şubat ayında ulaşabilecekler. O tarih itibarıyla en düşük aylığın 22 bin 728 lira olması öngörülüyor.