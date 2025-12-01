Hesaplar silbaştan! Memur ve emeklinin zammı belli oluyor, maaşlar değişiyor enflasyon farkı...
Memur ve emeklilerin ocak ayında alacakları maaş zammında belirleyici olacak enflasyon rakamları, çarşamba günü açıklanacak. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Hangi rakamlar konuşuluyor? Zam için önemli detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklayacak. 5 aylık enflasyon farkı, ocak zammını büyük oranda netleştirecek.
TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti.
MİLYONLARIN GÖZÜ ENFLASYON FARKINDA
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, Ocak'ta yapılacak zammı büyük oranda netleştirecek olan 5 aylık enflasyon farkında olacak.