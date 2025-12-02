BIST 11.152
Ailesine veda mektubu bırakıp evden ayrıldı! 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk, dağlık arazide ölü bulundu. İvacık evden ayrılmadan önce ailesine "Yaşama isteğim kalmadı. Allah’a emanet olun." ifadelerinin yer aldığı veda mektubu bırakmış.

5 gündür haber alınamayan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık için ekipler seferber oldu. İvacık, dağlık arazide av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Ekipler, İvacık’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alanda inceleme yapan ekipler, ateş yakılmış küçük çukur ile ağaç dallarıyla yapılmış çadır benzeri barınak buldu.

Veda mektubu bırakmış

İvacık’ın 26 Kasım'da evden ayrılmadan önce ailesine "Yaşama isteğim kalmadı. Allah’a emanet olun." ifadelerinin yer aldığı veda mektubu bıraktığı ve av tüfeğini alarak ortadan kaybolduğu tespit edildi.

İvacık’ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

