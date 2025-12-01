Fenerbahçe: Rakibimiz beraberlik için gelmiş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Galatasaray derbisinin ardından "Rakibimiz beraberlik için gelmiş" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Ali Gürbüz, sarı-kırmızılı rakiplerinin 1 puan için geldiğini söyledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gürbüz, soru almadı.

"RAKİBİMİZ BERABERLİK İÇİN GELMİŞ"

Galatasaray'ın beraberlik için geldiğini belirten Gürbüz, "Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş. Çok önemli bir tespitimiz var, futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyundur, tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son dakikaya kadar sürdürdükleri için kendi oyuncularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.