EKONOMİ

Asgari ücret tespit komisyonu önerisi Türk-İş'e sunuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İsmail Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelerek asgari ücret tespit komisyonunun yapısını ele aldı.

Bakan Işıkhan, komisyonun 5 işveren, 5 işçi ve hükümeti temsil eden 1 üyeden oluşması önerisini Atalay’a sundu.

TÜRK-İŞ, ÖNERİYİ YARIN DEĞERLENDİRECEK

Türk-İş Başkanlar Kurulu, öneriyi değerlendirmek üzere yarın saat 10.00’da toplanacak.

