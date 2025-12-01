Tam isabet bilen uzman 2026 yılı asgari ücreti memur ve emekli zammını açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem 2026 asgari ücreti hem de memur ve emekli zamlarına ilişkin rakamlar paylaştı. Daha önce tam isabet tahminlerde bulunan Özgür Erdursun'a göre yeni asgari ücret 27.500-28 bin civarında olacak. Ocak ayı itibariyle emekli için ise zam oranı beklentisi yüzde 12.3 oranında zam olacağını söyledi. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 18.3 zam alacak.

Abone ol

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Senem Toluay Ilgaz ile Öncesi Sonrası programına konuk oldu ve hem asgari ücret hem de emekli zamlarına ilişkin rakam açıkladı. Özgür Erdursun, asgari ücret için işverenlerden gelen baskı sonrası yüzde 25’lik artışın daha olası hale geldiğini söyledi.

2026 ASGARİ ÜCRETİ

Yeni asgari ücretin 27.500 – 28.000 TL bandında açıklanabileceğini belirten Özgür Erdursun, “Gerçekçi olan rakam en az 35 bin. Türkiye’de ortalama ücretler bile 35 bin lira, asgari ücretle yaşam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun asgari ücret hesaplarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:



-Hükümet yüzde 20 zam düşünüyordu ancak işveren kesiminin yüzde 25’in daha uygun olabileceğini belirtmesinin ardından ortalama yüzde 25 zam güçlü senaryo haline geldi.

ASGARİ ÜCRET 35 BİN OLMALI

2026 yılında maliyetlerin daha da artacağını dile getiren Özgür Erdursun, buna asgari ücret zammının da ekleneceğini ve işletmeler açısından 50 bin liranın fazla olsa da 35 bin liralık taban ücretin makul minimum olduğunu söyledi.

“Asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını varsayalım; diğer ücretlere yüzde 20 zam yapılıyor. Bu da diğer ücretlerin asgari ücrete yaklaşmasına neden oluyor. Türkiye’de artık ortalama ücretler konuşulmalı. Türkiye’de ortalama ücret 35 bin lira. Bu da büyük bir sorun”

50 BİN OLMAZ AMA...

DİSK’in 35 bin liralık talebinin gerçekçi olduğunu belirten Erdursun, “Asgari ücret 50 bin olursa ekmek fiyatı da yükselir. Devlet elini taşın altına koymalı, teşvikler vermeli” ifadelerini kullandı.

2026 EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÜZEN RAKAM

Enflasyonun çarşamba günü açıklanacağını hatırlatan Özgür Erdursun, emekli aylıklarına ilişkin umut kıran rakamlar verdi. SGK emeklilerine yüzde 12,3 zam yapılacağını ve en düşük emekli aylığının 18 bin 960 lira olacağını belirten Özgür Erdursun, ortalama emekli maaşının ise 21 bin lira bandında olacağını söyledi. Erdursun, bu oranların ardından hükümetin ek bir açıklama yaparak 6 puanlık refah payı ekleyebileceğini ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılabileceğini ifade etti.



MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI

Özgür Erdursun, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,3 zam gelebileceğini söyledi.