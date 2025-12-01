BIST 10.899
DOLAR 42,45
EURO 49,42
ALTIN 5.802,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta anaokulu önünde facia!

Zonguldak'ta anaokulu önünde facia!

Zonguldak'ta anaokulu önünde bulunan 4 yaşındaki bir çocuğa kamyonet çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.

Abone ol

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde Ö.S'nin (21) rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücüsü araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etti.

Bu sırada Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan S.E.D. kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Zonguldak'ta anaokulu önünde facia! - Resim: 0

Çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye götürülen, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Moskova’dan NATO’ya ultimatom: Barışı baltalıyorsunuz
Moskova’dan NATO’ya ultimatom: Barışı baltalıyorsunuz
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
Sigorta başlangıç tarihi geri çekilecek mi? Borçlanma yapanları ilgilendiriyor
Sigorta başlangıç tarihi geri çekilecek mi? Borçlanma yapanları ilgilendiriyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli olacak! TFF tarihi duyurdu
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli olacak! TFF tarihi duyurdu
İsrailli yetkili, İran'a karşı yeni nesil savaş teknolojileri geliştirdiklerini iddia etti
İsrailli yetkili, İran'a karşı yeni nesil savaş teknolojileri geliştirdiklerini iddia etti
Galatasaray taraftarları derbi için Kadıköy'e hareket etti
Galatasaray taraftarları derbi için Kadıköy'e hareket etti
İş dünyası 3. çeyrek büyüme oranları için ne dedi?
İş dünyası 3. çeyrek büyüme oranları için ne dedi?
Airbus hisseleri yüzde 10’dan fazla değer kaybetti
Airbus hisseleri yüzde 10’dan fazla değer kaybetti
Emre Belözoğlu'dan şaşırtan haber! Süper Lig'e geri dönüyor
Emre Belözoğlu'dan şaşırtan haber! Süper Lig'e geri dönüyor
Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmene 229 km hızla arkadan çarpan sürücüye istenen ceza belli oldu
Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmene 229 km hızla arkadan çarpan sürücüye istenen ceza belli oldu
Bankacılık sektörünün net karı belli oldu! Ekim ayında ne kadar oldu
Bankacılık sektörünün net karı belli oldu! Ekim ayında ne kadar oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 9 artarak 70 bin 112'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 9 artarak 70 bin 112'ye yükseldi