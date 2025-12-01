BIST 10.899
DOLAR 42,46
EURO 49,44
ALTIN 5.802,72
HABER /  SPOR

Emre Belözoğlu'dan şaşırtan haber! Süper Lig'e geri dönüyor

Emre Belözoğlu'dan şaşırtan haber! Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile temasa geçti. İlhan Palut'un ayrılığının ardından Karadeniz temsilcisi genç çalıştırıcıyı listesinde ilk sıraya aldı.

Abone ol

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu, yeniden Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden biri oldu. Daha önce adı Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe ile anılan Belözoğlu için bu kez sürpriz bir ekip devreye girdi.

ANTALYASPOR SERÜVENİ 28 MAÇ SÜRDÜ

Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Belözoğlu, sarı-lacivertli takımdaki kısa görevinin ardından Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'un başına geçti. Akdeniz ekibindeki dönemi ise yalnızca 28 maç sürdü.

RİZESPOR LİSTEDE İLK SIRAYA YAZDI

Ekim ayında Antalyaspor'dan ayrılan Emre Belözoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, genç teknik adamı göreve getirmek için çalışmalarına başladı. Belözoğlu'nun Karadeniz ekibinin ilk tercihi olduğu öğrenildi.

28 MAÇTA 1.18 PUAN ORTALAMASI

Belözoğlu, Antalyaspor'un başında çıktığı 28 resmi maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte maç başına 1.18 puan ortalaması yakalayan teknik adam, sezon içinde takımdan ayrılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmene 229 km hızla arkadan çarpan sürücüye istenen ceza belli oldu
Kırmızı ışıkta bekleyen öğretmene 229 km hızla arkadan çarpan sürücüye istenen ceza belli oldu
Bankacılık sektörünün net karı belli oldu! Ekim ayında ne kadar oldu
Bankacılık sektörünün net karı belli oldu! Ekim ayında ne kadar oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 9 artarak 70 bin 112'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 9 artarak 70 bin 112'ye yükseldi
Kışlada kılıçlı yemin! Alper Topsakal hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı
Kışlada kılıçlı yemin! Alper Topsakal hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kürşad Zorlu'dan Andican şehrinin seçilmesiyle ilgili açıklama
Kürşad Zorlu'dan Andican şehrinin seçilmesiyle ilgili açıklama
Hakim baba Cumhuriyet savcısı kızını dövdü
Hakim baba Cumhuriyet savcısı kızını dövdü
Yetim çocuklarla ilişkiye girdiler iki çocuk hamile kaldı! Gece odasına gidiyordum
Yetim çocuklarla ilişkiye girdiler iki çocuk hamile kaldı! Gece odasına gidiyordum
9 yıllık evlilik bitti mi? Cenk Tosun'dan boşanma iddiasına yanıt
9 yıllık evlilik bitti mi? Cenk Tosun'dan boşanma iddiasına yanıt
Sözcü TV'de toplu işten çıkarma: 15 gazetecinin işine son verildi
Sözcü TV'de toplu işten çıkarma: 15 gazetecinin işine son verildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Mesud Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Mesud Barzani'nin uzun namlulu korumalarına tepki