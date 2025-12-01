BIST 10.899
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla dağıtım merkezlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Karabağlar ilçesindeki iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve uyuşturucuların "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ele geçirildi - Resim: 0

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 milyon 309 bin 774 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan makine ve uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu hap sayısının İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Uyuşturucu haplar, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi salonunda sergilendi.

