HABER /  SPOR

Türkiye Kupası'nda yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Anadolu Ajansı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın ve 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Gültekin

15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor: Fatih Tokail

18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın

3 Aralık Çarşamba:

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol: Burak Pakkan

13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK: Yusuf Adnan Kendirciler

13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Gökçen

15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Melih Aldemir

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe: Burak Olcar

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor: Gürcan Hasova

