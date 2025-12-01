BIST 10.899
DOLAR 42,48
EURO 49,43
ALTIN 5.802,72
HABER /  GÜNCEL

Uraloğlu'ndan aday memurlara en az 3 çocuk sahibi olun çağrısı

Uraloğlu'ndan aday memurlara en az 3 çocuk sahibi olun çağrısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlıkta göreve başlayacak aday memurlara 3 çocuk çağrısında bulunarak, "Bir taraftan elbette kariyerinizi yapın, görevinizde yükselin ama evlenmeyi ihmal etmeyelim ve ailelerin en az 3 çocuk sahibi olması doğru olandır." dedi.

Abone ol

Uraloğlu, Bakanlık konferans salonunda düzenlenen "2025 yılı Aday Memur Yemin Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim ile Osmangazi köprüleri gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sadece Türkiye için değil, bölge için de kıymetli projelere imza attıklarını anlatan Uraloğlu, "Bu projeler bir avuç insanın değil, artık sizlerin de dahil olduğu ulaştırma camiasının yoğun emeklerinin sonucunda ortaya çıkmış bir ailenin eserleridir." dedi.

Uraloğlu, 10 bağlı ve ilgili kurumu ile 18 merkez birimi bulunan ve 81 ilde teşkilatlanmış bir bakanlığın mensubu olduklarını belirterek, "23 yıllık dönemde ülkemize 300 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımı yapmışız. Halen devam eden 2 bin 171 projemiz var, bunların proje bedelleri 5,2 trilyon liradır. Bunları da arkadaşlarımızla, sizlerle beraber inşallah hep beraber yapmaya devam edeceğiz, hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

⁠"Ulaşım ağlarını güçlendirmede gayret etmeliyiz"

Memurların sorumluluklarının büyük olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Sizler artık Türkiye'nin yolunu açan, köprülerini kuran, tünellerini delen, demir ağlarını ören, gökyüzünde bayrağımızı dalgalandıran, iletişim çağını yakalayan büyük bir ailenin fertlerisiniz." dedi.

Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının, aslında üretim yeteneği olan bölgelerin, ürettiklerini hem yurt içine hem de yurt dışına ulaştırdıkları ağlar olduğunu bildirdi.

Öncelikle Türkiye'deki, sonrasında bölgedeki ve bütün globaldeki ulaşım ağlarını güçlendirme noktasında gayret ettiklerini belirten Uraloğlu, "Doğu-batı geçişinden tutun kuzey-güneyine kadar, etrafındaki denizlere kadar kıymetli bir coğrafya üzerinde bulunuyoruz ve bunu hep beraber geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yaptıklarımızdan daha fazlasını yapacaklarına inancımız tam"

Uraloğlu, törende 52 aday memurun yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onların, bizim yaptıklarımızdan daha fazlasını yapacaklarına inancımız tamdır. Sizin bizden çok daha iyi imkanlarla yetiştiğinizi, dünyayı çok daha yakından takip ettiğinizi biliyorum. Sizlerin neler yaptığını biz gururla, şerefle takip edeceğiz. Sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca insan var. O zaman sorumluluğumuz biraz daha artmış demektir. Ben tekrar bu 52 kardeşimize, çıktıkları yolda teşekkür ediyorum."

Salonda aile ve çocuk sahibi olanların sayısını soran Uraloğlu, hükümetin çocuk sahibi olma noktasında birçok imkanı ortaya koyduğunu söyledi. Uraloğlu, dünyada ülkelerin en büyük gücünün nüfus olduğunu belirterek, "Bir taraftan elbette kariyerinizi yapın, görevinizde yükselin ama evlenmeyi ihmal etmeyelim ve ailelerin en az 3 çocuk sahibi olması doğru olandır." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından 52 aday memur sahneye çıkarak yemin etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...
AK Parti'ye yeni katılımlar! Ocak ayından bu yana...
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde zirvenin sahipleri değişti
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
Kadın savcı ve İmamoğlu iddiası! Sabah'ın 'Kızıl saçlı köstebek savcı' haberi olay oldu
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
TIR sürücüsünün akıllara durgunluk veren ölümü
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!
İstanbul'un Kasım enflasyonu belli oldu!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi
Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi
Rusya Devlet Başkanı Putin'den vize kararı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den vize kararı
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
Türk Telekom'dan eMağaza ile çevrim içi alışveriş dönemi
BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak! Fiyatına bakın
BYD'nin kompakt SUV modeli ATTO 2 Türkiye'de satışa sunulacak! Fiyatına bakın
Türkiye Sigorta tarafından "Su Raporu" yayımlandı
Türkiye Sigorta tarafından "Su Raporu" yayımlandı