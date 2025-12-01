Sarıyer'deki hırsızlık olayı! Evdeki altınları çalan bakın kim çıktı kuaförde yakalandı
Sarıyer'de eşine ait altınları izinsiz alarak bozdurduğu iddiasıyla gözaltına alınan koca serbest bırakıldı.
Ekipler, Yeniköy Mahallesi'nde bir evde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müşteki E.Ö.'ye ait altınların, resmi nikahlı eşi M.Ö. tarafından bir kuyumcuda bozdurulduğu tespit edildi.
Kuaförde tıraş olduğu sırada polis ekiplerince yakalanan M.Ö. emniyetteki ifadesinde, altınları "kumar borcu" nedeniyle alarak bozdurduğunu iddia etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.