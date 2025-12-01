Fatih Altaylı çok yılmış! 'İtiraf ediyorum' deyip ilk yayında bunları söyledi

Fatih Altaylı tahliyesini beklerken 4 yıl 2 ay hapis cezası almış ve elindeki savunma dosyasını yere atmıştı. Bir süre Youtube'a ara veren Fatih Altaylı, hapis kararı alınca yeniden programına dönüş yaptı. İlk yayında da hakkında verilen kararı, yaşadığı hayal kırıklığını ve bu kararın yarattığı duygularını itiraf etti. Dediğine göre bavulları hazırlamamış ama tahliye ihtimaline karşı odasını dip köşe temizlemiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla yargılandığı davadan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, Youtube programına geri döndü. Hakkında verilen hapis kararı sonrasında ilk kez konuşan Fatih Altaylı, pes etmiş gibiydi. Altaylı şunları söyledi:



BAVULUNU HAZIRLAMIŞ MIYDI?

-Açıkçası bırak bavul hazırlamayı, perşembe günü teslim edilen kantin siparişlerini dahi vermiştim. Öyle ki geçmiş benzer davalara bakarak tahliye olacağımı düşünen infaz koruma memurları bile benim bu siparişimi şaşkınlıkla karşılamışlardı.

İTİRAF EDİYORUM BUNU YAPTIM

-Ama itiraf ediyorum, odamda dip bucak bir temizlik yapmıştım. Çünkü eğer yanılır da tahliye olursam eşyalarımı toplamak birkaç dakikamı alırdı. Üç gömlek, üç kazak, üç beş iç çamaşırı, üç pantolon dışında başka eşyam yoktu ve toplamak kolaydı.

BENİ ÜZDÜ AMA ŞAŞIRTMADI

-Karar hukukçuları şaşırttı ama Türkiye'yi, bugünün Türkiye'sini bilen biri olarak beni üzdü ama şaşırtmadı.

-Yine de itiraf etmem gerekir ki tüm hukukçuların ve cezaevindekilerin tahliye beklentisi beni de içten içe az da olsa umutlandırmıştı. Kızıma, eşime, sevdiklerime kavuşma olasılığının olması beni heyecanlandırıyordu. Olmadı.

-Karar henüz yazılmadığı için cezaevinde ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu arada hem bir üst mahkemeye hem de istinafa itiraz haklarım var. Umudum az.

-Belli ki soğuk bir hücrede, plastik bir sandalye üzerinde epey vakit geçireceğim.

-Bu haksız, hukuksuz ve adaletsiz kararın yarattığı duygu çok acı. Tam bir aldatılma, en güvendiğin tarafından ihanete uğrama hissi. Umarım adaletin benim üzerimden katledilmesi Bölge Adliye Mahkemesi'nde ve hatta onun öncesinde bir üst mahkeme tarafından engellenir. Zor ama bir umut.

KARARI DUYUNCA DOSYALARI ATTI MI?

Altaylı'nın hakim kararının ardından elindeki dosyaları yere fırlattığı ifade edilmişti. Altaylı bu mevzuda şunları söyledi: