Bakan Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli için kritik ipucu! En düşük emekli maaşı...

Milyonlarca memur ve emekli gözünü yeni maaşlara çevirdi. Açıklanacak kritik iki veri sonrası zam oranı belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta sonu enflasyona yönelik kritik bir açıklama yaptı. Şimşek'in açıklamasına göre en düşük emekli maaşı da belli oldu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak açıklanmıştı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,25, memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,55'lik zammı şimdiden garantiledi.

Kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Kasım enflasyonu 3 Aralık tarihinde, aralık enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde açıklanacak.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU

Milyonlar zam hesaplarını şimdiden yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli bir ipucu geldi.

"ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 31 CİVARINA İNECEK"

Türkiye'nin önceliğinin şu anda fiyat istikrarını sağlamak olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Yani enflasyonu tekrar tek haneye düşürmeyi amaçlıyoruz. Epey mesafe kat ettik. Enflasyon birkaç yıl önceki yüzde 64 seviyelerinden geçen yıl yüzde 44'lere geriledi. Enflasyon bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek sene de enflasyonu çok büyük ihtimalle yüzde 20 ve 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki sene de tek haneye." şeklinde konuştu.

ŞİMŞEK'İN ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyon tahmini referans alındığında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,28, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,7 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,28 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı, 18 bin 953 liraya yükselecek.