Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklandı

Türkiye ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 3. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,1 oldu.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

