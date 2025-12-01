Trump, Venezuela lideri Maduro ile görüştüğünü açıkladı! Fikri değişmedi!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğünü doğruladı. Trump görüşmeye dair ayrıntı vermese de Venezuela'yı dost bir ülke olarak görmediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme konusundaki müzakerelere dair bir soruya cevap veren Trump, sürecin ilerlediğini ve amaçlarının savaşı sona erdirmek olduğunu söyledi.

Ukrayna ile ilgili bazı küçük sorunların olduğunu ifade eden Trump, "Zor problemler. Ancak bence Rusya savaşın bitmesini ister. Ukrayna’nın ise kesinlikle bunu istediğini biliyorum" dedi. Ukrayna ile ilgili küçük sorunların ne olduğu sorusu üzerine "Hala gündemde olan bir yolsuzluk konusu var, bu da sürece yardımcı olmuyor" diyen Trump, "Bu barış görüşmelerini engelliyor mu?" sorusuna da, "Bunun (savaşın) 3 yıldır sürdüğünü söyledim, değil mi? Bu, takvimin çok ötesinde bir durum. Ama yine de bir anlaşma yapma şansımız olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

''VENEZUELA DOST BİR ÜLKE DEĞİL''

Venezuela ile yaşanan krize de değinen Trump, Venezuela hava sahasına yönelik uyarının neden yapıldığı sorusu üzerine "Çünkü Venezuela’yı çok dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize milyonlarca insan gönderdiler; muhtemelen bunun da ötesinde bir sayı. Bu insanların önemli bir kısmı ülkemizde olmamalıydı: Hapishanelerden gelenler, çeteler, uyuşturucu satıcıları. Ülkemize giren bu kişilerin hiçbiri burada olmamalıydı. Pek çok sorun ve uyuşturucu problemine neden oldular" değerlendirmesinde bulundu. "ABD’nin Venezuela hava sahasıyla ilgili uyarısı saldırı sinyali mi?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Trump, "Bundan hiçbir anlam çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

''YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM''

Trump, ABD basınının gündeme taşıdığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü yönündeki iddiayı da ilk kez doğruladı. "Maduro ile telefon görüşmesi oldu mu?" sorusuna "Cevabım evet, ancak bu konuda yorum yapmak istemiyorum" cevabını veren Trump, gazetecilerin ısrarına rağmen görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.

Trump, "Görüşme iyi geçti diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya ise, "İyi geçtiğini söyleyebilirim" yanıtını verdi. Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen botlara yapılan saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin sağ bırakılmaması talimatı verdiği yönündeki iddialarla ilgili de, "Pete, böyle bir şey olmadığını söyledi, ona güveniyorum. Bu konuda yorum yapacak durumda değilim" ifadelerini kullandı.

TRUMP YİNE BIDEN'I SUÇLADI

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez için neden af çıkarmayı planladığı şeklindeki bir soruya da cevap veren Trump, bu konuda Joe Biden yönetimini suçladı.

Honduras’taki birçok insanın bunun Biden’ın komplosu olduğunu düşündüğünü savunan Trump, "Hernandez’in komplo kurbanı olduğuna dair kanıtınız var mı?" sorusu üzerine "Şuna bakabilirsiniz: İstediğiniz herhangi bir ülkeyi alın. O ülkede biri uyuşturucu satıyorsa, bu o ülkenin başkanını tutuklamanız gerektiği anlamına gelmez. Aynı şeyi başka bir ülkede de yapamazsınız. Buna bizim ülkemiz de dahil. Birisi bir suç işlediğinde gidip ülkenin başkanını hapse atmazsınız. Onlar bunun Biden’ın bir tezgâhı olduğunu söyledi. Biden yönetiminin kurduğu bir oyun olduğunu savundular. Bu hafta, daha doğrusu gelecek hafta çok büyük bir seçim yarışı var. Çok önemli bir yarış olacağını düşünüyorum. Honduras için nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak" değerlendirmesini yaptı.

''BU İNANLARI ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUZ''

Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki 2 Ulusal Muhafıza silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin Afgan uyruklu olduğunun ortaya çıkmasının ardından atılan göçmenlik politikası adımları ile ilgili soruları da cevapladı.

ABD’nin iltica başvurularını askıya aldığı hatırlatılan Trump, bu durumun ne kadar süreceği şeklindeki soruya, "Bence uzun bir süre. Bu insanları istemiyoruz. Yeterince sorun var; bu insanları istemiyoruz. Bir süre sınırı yok ama uzun bir süre olabilir" yanıtını verdi. "Bu insanlar" derken kimi kastettiği soruların Trump, "Dostça olmayan ülkelerden gelen insanları kastediyorum. Kendilerini bile kontrol edemeyen ülkelerden. Örneğin Somali gibi. Neredeyse hükümeti olmayan, ordusu olmayan, polisi olmayan ülkeler. Tek yaptıkları birbirlerini öldürmek. Sonra ülkemize gelip bize ülkemizi nasıl yöneteceğimizi anlatıyorlar. Onları istemiyoruz" şeklinde konuştu. Trump, göçmenlik sınırlamaları uygulanacak 19 ülkenin tamamının "üçüncü dünya ülkesi" mi olduğu yönündeki soruya ise, "Hayır. Hepsi üçüncü dünya değil ama çoğu öyle. İyi durumda olmayan ülkeler bunlar. Suç oranı çok yüksek ülkeler. Başarılı bir devlet yapısı olmayan ülkeler. Ve açık konuşayım, onların insanlarının buraya gelip bize ne yapacağımızı anlatmasına ihtiyacımız yok" cevabını verdi.

''YETKİM VARSA VATANDAŞLIKTAN ÇIKARIRIM''

Trump, bazı Amerikalıların vatandaşlıktan çıkarılabileceği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de, "Burada olup da burada olmaması gereken insanlardan mı bahsediyorsunuz? Bakacağız. Ülkemize giren suçlular var ve belki de ehliyetsiz ya da ne yaptığını bilmeyen biri tarafından vatandaşlığa geçirilmiş olabilirler. Böyle bir yetkim varsa; ki emin değilim; ama eğer varsa, vatandaşlığı geri alırım. Kesinlikle alırım" açıklamasında bulundu.

''BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYORUZ''

Daha önce gerekli olduğunu vurguladığı "tersine göç" ile neyi kastettiği sorulan Trump, "Şunu kastediyorum: Ülkemizde olup burada olmaması gereken insanları çıkarmak. Onları buradan göndermek istiyorum. Ülkemizde bulunmaması gereken çok fazla insan var. Hepsi Biden döneminde geldi. Kendisi ülkemizin tarihindeki en kötü başkandı. Ama yaptığı en büyük hata, milyonlarca insanı, ülkemizde olmaması gereken insanları içeri almak oldu. Uyuşturucu satıcıları vardı. Hapishaneler boşaltıldı ve insanlar ülkemize yönlendirildi. Ülkemize kimlerin alındığına bakın. Bunun bedelini ağır ödüyoruz ve yıllar boyunca ödemeye devam edeceğiz. Buna yakın zamanda iki ulusal muhafızı öldüren katil de dahil. O canavarın ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi" diye konuştu.