İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Kentte haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den Küçükçekmece'ye kadar çift yönlü olarak trafik yoğun seyrediyor. Özellikle Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar kesimlerinde yoğunluk gözlenirken, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar da trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Tüyap arasında, Edirne istikametinde trafik ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'na bağlanmak isteyen sürücüler Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde yoğunluğa neden oluyor.

Ayrıca TEM Otoyolu'nda Firuzköy ve Ispartakule mevkilerinde, Ankara istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

O3 Otoyolu ve Otogar Hal Yolu gibi bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Öte yandan bazı ana arterler ile sahil yolları ve Tem bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Kent genelinde sürücüler, sağanak ve trafiğin etkisiyle güçlükle ilerliyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor. Ayrıca sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar, duraklarda bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

