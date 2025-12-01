BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız

Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay konuşmasında "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum." sözlerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özel'e tepki göstererek durumu "akıl tutulması" olarak yorumladı ve "Celladı çok iyi tanırız." diyerek olası bir ittifak için de net sözler sarf etti.

Abone ol

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin İmralı'ya heyet gitmesi konusunda anlaşmasıyla DEM Parti'nin iktidara yakın bir görüntü verdiğine dair yorumlarlar ortaya çıkmaya başladı.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4. kez genel başkanlığa seçildiği kurultay konuşmasında DEM Parti'nin ismini anmadan bir göndermede bulunarak "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz." dedi.

"AKIL TUTULMASI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP lideri Özgür Özel’e Çanakkale’den cevap verdi.

"Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız."

"SEÇİM İTTİFAKI ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR SONUÇ ELDE EDEMEZ"

Hatimoğulları, sürecin bir ittifaka dönüşme ihtimaliyle ilgili de "AKP ve MHP hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var. Bundan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez. Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu süreç, seçme ve seçilmeden çok daha büyük bir süreçtir. Yüz yıllık hasretini çektiğimiz onurlu barışı tesis etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurumu, 40 uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu, 40 uzman yardımcısı alacak
Bakan Yumaklı duyurdu: Maraş Çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Maraş Çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili aldı
7 kişi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikası sahibi cezaevinde ölü bulundu
7 kişi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikası sahibi cezaevinde ölü bulundu
Hakan Fidan'dan tarihi açıklama! Putin barış için hazır
Hakan Fidan'dan tarihi açıklama! Putin barış için hazır
Trump yeni planını açıkladı: Uzun bir süre durduracağız
Trump yeni planını açıkladı: Uzun bir süre durduracağız
Ajax-Groningen maçı tatil edildi
Ajax-Groningen maçı tatil edildi
4 yapay zeka uygulaması Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor tahmini yaptı
4 yapay zeka uygulaması Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor tahmini yaptı
Liverpool kabustan uyanıyor nefes aldıran galbiyet
Liverpool kabustan uyanıyor nefes aldıran galbiyet
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK belli oldu
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK belli oldu
Real Madrid Girona ile berabere kaldı Arda Güler
Real Madrid Girona ile berabere kaldı Arda Güler
ABD’de kar ve fırtına, 2 bin 500 uçuşu iptal ettirdi
ABD’de kar ve fırtına, 2 bin 500 uçuşu iptal ettirdi
Ajax-Groningen maçında taraftarlar stadyumu yaktı
Ajax-Groningen maçında taraftarlar stadyumu yaktı