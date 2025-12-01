BIST 10.937
ABD’de kar ve fırtına, 2 bin 500 uçuşu iptal ettirdi

ABD’nin orta kesimlerinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle hafta sonu yaklaşık 2 bin 500 uçuş iptal edilirken, Şükran Günü tatilinden dönen binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı. Chicago ve Milwaukee başta olmak üzere Wisconsin, Illinois, Ohio ve Indiana gibi eyaletlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı; son iki günde 1100’ü aşkın uçuş ertelendi.

ABD’nin orta kesimlerinde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle hafta sonu yaklaşık 2 bin 500 uçuş iptal edildi.

ABD’nin bazı eyaletlerinde görülen kar ve fırtına Şükran Günü tatili nedeniyle seyahat eden yolculara zor anlar yaşattı.

Ülkenin Ortabatı ve Büyük Göller denilen Wisconsin, Illinois, Ohio, Indiana gibi eyaletlerde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle özellikle Chicago ve Milwaukee bölgesinde hizmet veren havalimanlarında dün 1974, bugün de 490 uçuş iptal edildi.

Uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre son iki günde ayrıca 1115 civarında uçuş da ertelendi.

Uçuşlardaki iptal ve ertelemeler nedeniyle Şükran Günü tatilinden dönen binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken, kar seviyesi bazı bölgelerde 30 santimetreyi buldu.

Bugünden sonra kar ve fırtınalı hava şartlarının doğu bölgelerine kayması nedeniyle söz konusu eyaletlerdeki uçuşlarda iyileşme bekleniyor.

Yetkililer, karlı hava şartlarının bu hafta Pensilvanya'nın bazı bölgeleri ile New York'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını bildirdi.

