Liverpool kabustan uyanıyor nefes aldıran galbiyet

Premier Lig'in 15. haftasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Son 3 maçını kaybeden son şampiyon Liverpool, Londra deplasmanında 2-0 kazanarak kötü gidişata son verdi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Liverpool 60'ta Alexander Isak'ın golüyle öne geçti.

Newcastle United'dan 125 milyon sterline transfer edilen İsveçli santrfor Alexander Isak, Liverpool formasıyla ilk golünü 6. Premier Lig maçında attı. Kırmızılar'ın 2. golü ise ilk golün asistini yapan Cody Gakpo'dan (dk. 90) geldi.

Üç puanın sahibi olan Liverpool 21 puanla 8. sıraya yerleşirken, 11 puanda kalan West Ham United kendine 11. sırada yer buldu. Arsenal, 30 puanla lider durumda.

