12 Dev Adam, İsviçre'yi farklı geçti

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda İsviçre'yi 85-60 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Baştan sona üstün oynayan ay yıldızlılar, Bosna Hersek karşılaşmasının ardından yoluna kayıpsız devam etti. İsviçre ise gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında Türkiye, İsviçre'ye konuk oldu.
İsviçre'nin Fribourg şehrinde oynanan maç baştan sonra Türkiye'nin üstünlüğü ile geçti. Ay yıldızlılar mücadeleyi 85-60 kazandı.
Türkiye grupta ikinci maçını da kazandı. İsviçre ise ikinci yenilgisini yaşadı
Türkiye, Dünya Kupası yolunda sahasında çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NIN KADROSU
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.