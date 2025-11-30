BIST 10.937
HABER /  GÜNCEL

Asal Araştırma’dan bomba Özgür Özel anketi

Asal Araştırma’nın 1-9 Kasım 2025’te yaptığı ankete göre seçmenlerin yüzde 56,6’sı Türkiye’de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünürken, yüzde 35’i buna katılmadığını belirtti. Firmanın Özgür Özel anketi ise oldukça dikkat çekti.

Asal Araştırma Şirketi, 1-9 Kasım 2025 tarihlerinde yaptığı anket ile Türkiye'deki gündeme dair dikkat çekici sonuçlar elde etti.

2 bin 15 kişiyle yaptığı ankette "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" ve "Türkiye’de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" soruları soruldu. 

"SEÇMEN TÜRKİYE'DE MUHALEFET BOŞLUĞU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Seçmen muhalefet boşluğuyla ilgili soruya; yüzde 56,6 oranıyla 'Evet', yüzde 35 oranıyla 'Hayır', yüzde 8,4 oranıyla da 'Fikrim Yok' yanıtlarını verdi.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı ise şöyle:

AK Parti: 49,4 Evet - 38,6 Hayır - 12 Fikrim Yok

CHP: 57 Evet - 32,5 Hayır - 10,5 Fikrim Yok

MHP: 54,2 Evet - 38,1 Hayır - 7,7 Fikrim Yok

DEM Parti: 64,6 Evet - 27,2 Hayır - 8,2 Fikrim Yok

İYİ Parti: 58,3 Evet - 37 Hayır- 4,7 Fikrim Yok

Diğer: 56,1 Evet- 36,6 Hayır - 7,3 Fikrim Yok

Ortalama: 56,6 Evet - 35 Hayır - 8,4 Fikrim Yok

VATANDAŞ 'ÖZGÜR ÖZEL KAZANAMAZ' DEDİ

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusuna ise seçmen yüzde 51,4 oranıyla 'Kazanamaz' oyu verdi. Anketten yüzde 38 oranıyla 'Kazanır', yüzde 10 oranıyla 'Fikrim Yok' sonuçları çıktı. 

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı ise şöyle:

AK Parti: 9 Kazanır - 81 Kazanamaz - 9,6 Fikrim Yok

CHP: 76,6 Kazanır - 17,9 Kazanamaz - 5,5 Fikrim Yok

MHP: 6,1 Kazanır - 82,8 Kazanamaz - 11,1 Fikrim Yok

DEM Parti: 39,2 Kazanır - 41 Kazanamaz - 19,8 Fikrim Yok

İYİ Parti: 44,9 Kazanır - 48,2 Kazanamaz - 6,9 Fikrim Yok

Diğer: 51,8 Kazanır - 37,5 Kazanamaz - 10,7 Fikrim Yok

Ortalama: 38 Kazanır - 51,4 Kazanamaz - 10,6 Fikrim Yok

