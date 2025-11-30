İzmir'de Alzheimer hastası kişi ölü bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde 75 yaşındaki Alzheimer hastası, makilik alanda ölü bulundu.Abone ol
Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl'ün yakınları, 28 Kasım'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak Bingöl'den haber alamadıklarını bildirdi.
AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalarda Bingöl'ün cansız bedeni evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki makilik alanda bulundu.
Yaşlı adamın naaşı, incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.