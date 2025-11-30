25 Ülkeye ihracat yapan gıda devi iflasın eşiğinde

Küresel ekonomik krizin etkisiyle son dönemde Türkiye'de çok sayıda firma iflas bayrağını çekerken halkaya son eklenen şirket ise Saraylım Tarım oldu. Yaş meyve-sebze üretiminde ve ihracatında öne çıkan firmalardan biri olan Saraylım Tarım, finansal darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkemeden 2 aylık iflas koruma kararı çıktı.

Abone ol

Meyve-sebze sektöründe önemli bir yere sahip olan Saraylım, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirkete tanınan üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına hükmetti.

Karar yalnızca Saraylım Tarım için değil; aynı grup bünyesindeki dört şirket ve ortakları için de geçerli olacak şekilde genişletildi.

GÖZLER 28 OCAK 2026'DAKİ KRİTİK DURUŞMADA

Mahkeme, konkordato sürecinin seyrini değiştirecek kritik duruşmayı 28 Ocak 2026 tarihine bıraktı. Bu duruşmada şirketlerin toparlanma sürecini başarıyla yürütüp yürütemeyeceği değerlendirilecek ve firmaların geleceği netleşecek.

25 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Çorum'da mühendis bir aile tarafından kurulan Saraylım, Türkiye'nin 35 ilinden temin ettiği yaş meyve ve sebzeleri işleyerek 25 ülkeye ihracat yapan bir marka konumuna ulaştı.

Ancak şirketin kamuya açık mali verileri, 2023 yılında net satış gelirlerinde kâr elde edilmesine rağmen, net kâr marjında düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Bu tablo, mevcut finansal sıkıntının sinyallerini daha önce verdiği şeklinde değerlendiriliyor.