BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

25 Ülkeye ihracat yapan gıda devi iflasın eşiğinde

25 Ülkeye ihracat yapan gıda devi iflasın eşiğinde

Küresel ekonomik krizin etkisiyle son dönemde Türkiye'de çok sayıda firma iflas bayrağını çekerken halkaya son eklenen şirket ise Saraylım Tarım oldu. Yaş meyve-sebze üretiminde ve ihracatında öne çıkan firmalardan biri olan Saraylım Tarım, finansal darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkemeden 2 aylık iflas koruma kararı çıktı.

Abone ol

Meyve-sebze sektöründe önemli bir yere sahip olan Saraylım, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirkete tanınan üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına hükmetti.

Karar yalnızca Saraylım Tarım için değil; aynı grup bünyesindeki dört şirket ve ortakları için de geçerli olacak şekilde genişletildi.

GÖZLER 28 OCAK 2026'DAKİ KRİTİK DURUŞMADA

Mahkeme, konkordato sürecinin seyrini değiştirecek kritik duruşmayı 28 Ocak 2026 tarihine bıraktı. Bu duruşmada şirketlerin toparlanma sürecini başarıyla yürütüp yürütemeyeceği değerlendirilecek ve firmaların geleceği netleşecek.

25 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Çorum'da mühendis bir aile tarafından kurulan Saraylım, Türkiye'nin 35 ilinden temin ettiği yaş meyve ve sebzeleri işleyerek 25 ülkeye ihracat yapan bir marka konumuna ulaştı.

Ancak şirketin kamuya açık mali verileri, 2023 yılında net satış gelirlerinde kâr elde edilmesine rağmen, net kâr marjında düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Bu tablo, mevcut finansal sıkıntının sinyallerini daha önce verdiği şeklinde değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun avukatından İsmail Saymaz'a canlı Halk TV'de canlı yayın çağrısı
Kılıçdaroğlu'nun avukatından İsmail Saymaz'a canlı Halk TV'de canlı yayın çağrısı
Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin babasıyla görüştü
Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin babasıyla görüştü
Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu
Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu belli oldu
Nijer devlet televizyonu yayınlarını Türksat uydularına taşıdı
Nijer devlet televizyonu yayınlarını Türksat uydularına taşıdı
Bakan Murat Kurum: Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak
Bakan Murat Kurum: Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman basınına değerlendirmelerde bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman basınına değerlendirmelerde bulundu
Bakan Kacır'dan KIZILELMA mesajı: Göklerde ve ötesinde tam bağımsız Türkiye
Bakan Kacır'dan KIZILELMA mesajı: Göklerde ve ötesinde tam bağımsız Türkiye
İstanbul'da yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü
İmralı'dan gelen 4 mesaj Türkiye'nin üniter yapısı... Fatih Atik kulis aktardı
İmralı'dan gelen 4 mesaj Türkiye'nin üniter yapısı... Fatih Atik kulis aktardı
Kütahya'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü duyurdu
Kütahya'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü duyurdu
Ayasofya Bilim Kurulu'ndan vinç eleştirilerine yanıt: Notre Dame'de de kullanıldı
Ayasofya Bilim Kurulu'ndan vinç eleştirilerine yanıt: Notre Dame'de de kullanıldı