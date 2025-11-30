BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin babasıyla görüştü

Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin babasıyla görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Baba Minguzzi yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

Abone ol

Papa 14. Leo, Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Andrea Minguzzi, bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsama istediğini söyledi.

Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da "kardeşliğin meleği" olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini iletti.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu
Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu belli oldu
Nijer devlet televizyonu yayınlarını Türksat uydularına taşıdı
Nijer devlet televizyonu yayınlarını Türksat uydularına taşıdı
Bakan Murat Kurum: Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak
Bakan Murat Kurum: Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman basınına değerlendirmelerde bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman basınına değerlendirmelerde bulundu
Bakan Kacır'dan KIZILELMA mesajı: Göklerde ve ötesinde tam bağımsız Türkiye
Bakan Kacır'dan KIZILELMA mesajı: Göklerde ve ötesinde tam bağımsız Türkiye
İstanbul'da yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'da yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü
İmralı'dan gelen 4 mesaj Türkiye'nin üniter yapısı... Fatih Atik kulis aktardı
İmralı'dan gelen 4 mesaj Türkiye'nin üniter yapısı... Fatih Atik kulis aktardı
Kütahya'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü duyurdu
Kütahya'da deprem oldu AFAD büyüklüğünü duyurdu
Ayasofya Bilim Kurulu'ndan vinç eleştirilerine yanıt: Notre Dame'de de kullanıldı
Ayasofya Bilim Kurulu'ndan vinç eleştirilerine yanıt: Notre Dame'de de kullanıldı
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyada tehdit eden şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyada tehdit eden şüpheli yakalandı