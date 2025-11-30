BIST 10.937
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam İsviçre ile oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlıların saat 19.00'da Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacağı mücadelede yer alacak oyuncular şunlar:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

