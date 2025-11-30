BIST 10.937
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyada tehdit eden şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medyada tehdit eden şüpheli yakalandı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli paylaşıma ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen T.A.V. hakkında, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltı kararı verildi.

Şüpheli T.A.V. polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak, gözaltına alındı.

