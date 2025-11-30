Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne dua ziyareti yaptı.Abone ol
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları kapsamında, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti.
Papa 14. Leo, buradaki konuşmasında, burayı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İznik Konsili'ne atıfla birlik vurgusu yaptı.
Vatikan Devlet Başkanı ayrıca, katedral yetkililerine sıcak karşılama için teşekkürlerini sundu.
Papa 14. Leo, Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.