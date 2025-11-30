BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gişelerde feci kaza! Genç doktor hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Genç doktor hayatını kaybetti

Tuzla'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti.

Abone ol

Asistan doktor Semih Savran (27), 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Orhanlı Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkan otomobilde sürücü Savran sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek Savran'ı sıkıştığı araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Savran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gişelerde feci kaza! Genç doktor hayatını kaybetti - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
ABD'de doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Fehmi Koru Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı
Fehmi Koru Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı
Tümer Metin'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda"
Tümer Metin'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda"
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı: Müesses nizama işbirlikçi olanlara...
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı: Müesses nizama işbirlikçi olanlara...
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem
Diş eti iltihabı kalp krizini tetikliyor
Diş eti iltihabı kalp krizini tetikliyor
Kenan Yıldız müthiş oynadı Juventus kazandı
Kenan Yıldız müthiş oynadı Juventus kazandı
Türkiye'den Ukrayna'nın üstlendiği Karadeniz'deki tanker saldırıları sonrası açıklama
Türkiye'den Ukrayna'nın üstlendiği Karadeniz'deki tanker saldırıları sonrası açıklama
Trump'ın Vezenuela'nın hava sahası kapatılacak açıklamasına bu ülkeden yanıt
Trump'ın Vezenuela'nın hava sahası kapatılacak açıklamasına bu ülkeden yanıt
Eski Mossad Başkanı Cohen'den, dikkat çeken İran açıklaması
Eski Mossad Başkanı Cohen'den, dikkat çeken İran açıklaması
Eskişehir'de bir kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Eskişehir'de bir kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu