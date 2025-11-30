Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı: Müesses nizama işbirlikçi olanlara...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk ve rüşvetle anılan isimlerle ilgili partiyi arınmaya çağıran yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Özel, "Müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur." dedi.

Abone ol

CHP'de ve yeni genel başkanların güç mücadelesi demeçler üzerinden devam ediyor.

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiası yargıya taşınmıy dava konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun İBB iddiananesi sonrası yaptığı açıklamalar mevcut parti yönetimini kızdırdı.

Geçtiğimiz günlerde "Parti tabanında ve CHP’ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz." diyen Özel, bir kez daha Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özel, burada yaptığı konuşmada, "yolsuzluk" ve "rüşvetle" anılan isimlerin partiden arındırılması çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirdi.

"CHP'de öz güvensiz siyaset devri kapanmıştır" diyen Özgür Özel, şunları söyledi:

"Artık yüzde 25 değiliz, yüzde 40'a uzanan bir seçmen kitlemiz var. Daha önce eli CHP'ye gitmeyenler artık bizimledir. Partimiz herkesin babaevidir, bu sofrada herkese yer vardır. Bundan sonra da aslan sosyal demokratlarla, milliyetçi demokratlarla, muhafazakar demokratlarla, Kürt demokratlarla, liberal demokratlarla, sosyalist demokratlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Müesses nizamın savcıları hakimleri olabilir ama bizim yanımızda millet var.