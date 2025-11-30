BIST 10.937
Şikayetler üzerine bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Buna göre; kafe ve restoranlarda masa ve servis ücreti adı altında talep edilen mecburi bedellere yasak geliyor. Söz konusu yeni düzenleme ile beraber vatandaşların sadece yediklerinin ve içtiklerinin parasını ödeyeceği öğrenildi.

Bir süredir başta İstanbul olmak üzere pek çok yerde bazı kafe ve restoranların 20 ile 50 TL arasında değişen masa ücreti uygulamasını artırması üzerine peş peşe şikayetler gelmişti. Bu şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığının harekete geçtiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bakanlık tüketicilerden gelen talepleri dikkate aldı ve kısa sürede yönetmelik değişikliğine gidip işletmelerde sunulan tüm hizmetlere dair fiyatların, mekanın giriş kapısında ve hizmet sunulan masalarda yer alan fiyat listelerinde açık, görünür ve toplam bedeli içerecek biçimde belirtilmesini mecburi hale getirmişti.

Servis ücreti gibi ek ücretler de fiyat listelerinde açıkça gösterilmesi koşuluyla tüketiciden talep edilebiliyordu. Fakat kafe ve restoran işletmelerinin tüketicilerden temel ödemeleri aşan masa ücreti, kişi başı servis ücreti gibi adlar altında ödeme talep etmeye başlamalarıyla Bakanlık tarafından konunun yeniden incelemeye alındığı öğrenildi.

Yeni hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliği taslağının ise çok daha net kurallar getirdiği aktarıldı. Söz konusu taslağa göre; bahşiş ve kuver ücreti haricinde tüketicilerden servis veya masa ücreti ismi altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyeceği kaydedildi. Bu sayede vatandaşın yalnızca sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesinin sağlanacağı belirtildi.

Yönetmelik taslağına göre; sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin dışındaki ödemelerin tüketicinin gönüllülük esasına dayalı yapılmasının temin edileceği aktarıldı. Bu çerçevede, zorunlu servis ücretlerinin kaldırılıp bahşişin tamamen gönüllü bir uygulama hâline getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmasının sağlanacağı belirtildi. Mağduriyetler önlenerek tüketici haklarının korunması ve hizmet sunumunda şeffaf ve öngörülebilir bir yapının oluşturulmasının tesis edileceği belirtildi.

