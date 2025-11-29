BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz açıklaması: Karagümrük maçında yok

Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz açıklaması: Karagümrük maçında yok

Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızın 28 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir” denildi.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Açıklamada, genç futbolcunun bu sakatlık nedeniyle 28 Kasım’daki Karagümrük maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın 24 Kasım’daki Gaziantep FK maçına yetişmesinin beklendiğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Togg Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor
Togg Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor
Süper Lig devi Brezilya efsanesinin oğlunu istiyor
Süper Lig devi Brezilya efsanesinin oğlunu istiyor
Hac ek kayıt başvuruları başladı
Hac ek kayıt başvuruları başladı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatından İsmail Saymaz’a çağrı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatından İsmail Saymaz’a çağrı
Erdoğan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı
Erdoğan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte başaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte başaracağız
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz
İstanbul'da yaklaşık 2,5 ton canlı midye ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2,5 ton canlı midye ele geçirildi
Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti
Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem: GSM hatları kesilecek, hesaplar askıya alınacak
Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem: GSM hatları kesilecek, hesaplar askıya alınacak
Süper Lig'de bir veda daha! Görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 11 oldu
Süper Lig'de bir veda daha! Görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 11 oldu
Özgür Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi