Osmaniye'de molotofkokteyliyle araç kundaklayan 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de molotofkokteyliyle araç kundakladıkları belirlenen 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir kamyonetin kundaklandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Kamera Sistemi görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli A.A.K. ve E.C'nin bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle hazırladıkları molotofkokteylini park halindeki kamyonete atarak kaçtıklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

