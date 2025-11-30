BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  GÜNCEL

Eskişehir'de bir kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.

Abone ol

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki ev sahibi, kendisinde kalan arkadaşı Beyza Yavuz'u (37) hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yavuz'un cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Osmaniye'de molotofkokteyliyle araç kundaklayan 2 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de molotofkokteyliyle araç kundaklayan 2 zanlı tutuklandı
Skriniar'a Mourinho'yu sordular: 'Bugüne kadar hiç konuşmamıştık'
Skriniar'a Mourinho'yu sordular: 'Bugüne kadar hiç konuşmamıştık'
Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz açıklaması: Karagümrük maçında yok
Beşiktaş’tan Rıdvan Yılmaz açıklaması: Karagümrük maçında yok
Togg Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor
Togg Almanya'daki teslimatlarını sürdürüyor
Süper Lig devi Brezilya efsanesinin oğlunu istiyor
Süper Lig devi Brezilya efsanesinin oğlunu istiyor
Hac ek kayıt başvuruları başladı
Hac ek kayıt başvuruları başladı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatından İsmail Saymaz’a çağrı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatından İsmail Saymaz’a çağrı
Erdoğan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı
Erdoğan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte başaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte başaracağız
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Evlatlarımızın vatanlarına geri dönmesini istiyoruz
İstanbul'da yaklaşık 2,5 ton canlı midye ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2,5 ton canlı midye ele geçirildi