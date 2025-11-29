BIST 10.937
Skriniar'a Mourinho'yu sordular: 'Bugüne kadar hiç konuşmamıştık'

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, derbi öncesi açıklamalarda konuştu. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Ocak ayında bir yılımı dolduracağım. Daha önce de söylediğim gibi ilk geldiğimden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bağ var aramızda taraftar ve takım arkadaşlarım ile. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"MOURINHO İLE ARAM İYİYDİ"

Mourinho ve Tedesco değerlendirmesi yapan Slovak futbolcu, "İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla." ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR HİÇ KONUŞMAMIŞTIK"

"Ferencvaros maçına kadar derbi Samandıra'da hiç konuşulmadı mı?" sorusuna Milan Skriniar, "Kesinlikle bu doğru. Bizim için en önemlisi bir sonraki maçımız. Galatasaray ile ilgili bugün ilk kez konuştuk. Yarın toplantımız, video analizlerimiz olacak. O maç özelinde antrenmanımızı yapacağız. Bugüne kadar hiç konuşmamıştık. Söylediğim gibi, bizim için en önemli maç bir sonraki maç." sözleriyle yanıt verdi.

