Fehmi Koru Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı

Fehmi Koru, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının asıl sebebinin "kiliseler birliği" idealini hayata geçirmek olduğunu yazdı. Koru, "Böyle bir birleşme, dünya, yakın coğrafyamız ve ülkemiz için ne anlama geliyor?" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, programı tartışmaları beraberinde getirdi.

Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılarak hitapta bulunmuştu. Hristiyanlığın inanç esaslarını belirleyen ve bugünkü kilise yapısının temelini atan Birinci İznik Konsili, 325 yılında Bursa’nın İznik ilçesinde toplanmıştı.

Ziyarete ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme, Karar gazetesi yazarı Fehmi Koru'dan geldi.

"1700 yıl önce İznik'te atılan ilk adımı tamamlamak istiyor"

Ziyaretin "sıradan" olduğu yönündeki görüşlere katılmayan Koru, nedenini "Papa geldi diye esas şu konuyu tartışsak ya…" başlıklı yazısında böyle paylaştı:

"Sebep gizli değil aslında, apaçık: Vatikan, 1700 yıl önce 28 Kasım günü ilk adımı İznik’te atılmış, fakat aradan geçen uzun yıllar boyunca bir türlü nihai amacına ulaşamamış ‘kiliseler birliği’ idealini günümüzde hayata geçirmek istiyor.

Papa 6. Paul ile 1964 buluşmasında yeniden girişilen ortak zeminde birleşme arayışını yeni Papa hayata geçirmek istiyor.

Ortodoks Kilisesi ile aralarındaki karşılıklı afarozlaşmaya kadar varmış hasımlığı ortadan kaldırmak istiyor, 1962-1965 arasında topladığı ‘II. Vatikan’ adı verilmiş Konsil kararı sonrasında Katolik Kilisesi…

Bu sağlanabilirse, Batılı olduğu için daha kolay olacağına inanılan Protestan ve Anglikan kiliseleri ile yakınlaşma arayışına girişileceği muhakkak.

Demek ki neymiş?

Hürriyet’in ileri sürdüğü türden ‘sıradan bir ziyaret’ değilmiş…

Kendisinden ‘Amerikalı Papa’ olarak da söz edilen Papa 14. Leo’nun ülkemizi ziyareti, kiliseler arası yakınlaşarak müşterek bir cephe oluşturma amaçlı. Üzerinde durmamız gereken soru şu: Böyle bir birleşme, dünya, yakın coğrafyamız ve ülkemiz için ne anlama geliyor? Esas bu konunun üzerinde durmak gerekiyor.Fehmi Koru Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı - Resim: 0

