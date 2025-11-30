Tümer Metin'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu! "Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda"

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi 2 takım da 3 puana gözünü dikmişken, yorumcu Tümer Metin'in derbiyle ilgili sözleri dikkat çekti.

Abone ol

Süper Lig dev derbiye hazırlanıyor. 1 Aralık pazartesi akşamı oynanacak maç öncesi ev sahibi Fenerbahçe kazanıp liderliğe yükselmek isterken, deplasman ekibi Galatasaray ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp farkı açmak istiyor. Öte yandan İstanbul derbisi öncesi yorumcu Tümer Metin'den maça dair önemli sözler geldi. İşte Metin'in sözleri...

Asist Analiz programında konuşan yorumcu Tümer Metin, "Gerginlik Fenerbahçe'ye yaramaz. Maçın başında bir gerginlik bekliyorum. Orada zarar gören maçı kaybeder. İlk 30 dakikada kırmızı kart bekliyorum. Köpekbalığı misali bir tat var ağzımda." dedi.

Tümer Metin, "1 puana razı mısın?' diye sorsalar köprüyü geçmez Okan Hoca. Tabii ki herkes kazanmak istiyor ama işin konjonktürü düşünecek olursak haftayı kayıpsız kapatmış oluyorsun. Tedesco'nun da kafasının bir tarafında kaybetmemek olacaktır." açıklamasında bulundu.

Tümer Metin, ''Maç ritmini antrenmanla kazanamazsın. İlkay'ın zekası maç ritmini çok çabuk edinebilecek bir zeka. İlkay, Gs için olmazsa olmaz. Fenerbahçe'de matador ne yapacak, o önemli. Matador büyük oyuncu. Gerideyken sazı eline alıyor ve ateşliyor.'' diye konuştu.

Tümer Metin, "Okan Buruk takım arkadaşım da oldu Beşiktaş'ta. 'Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne olur?' diye sorduğumda 'Rahat kazanır Fenerbahçe.' demişti Okan Hoca. 4-0 falan bitti maç. Bu hafta görürsün Okan Hoca'yı. Okan Hoca hazırlanır bu maça." dedi.

Galatasaray'da kritik eksikler

Galatasaray'da 7 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

Torreira, sarı kart sınırında

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, yarınki derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Üç önemli oyuncu dönüyor

Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti.

Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Victor Osimhen ile Lemina'nın ilk 11'de forma giymesi, Yunus'un ise başlangıç kadrosunda riske edilmemesi bekleniyor

Fenerbahçe'de Çağlar ve Szymanski belirsiz

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

Sınırda tek isim

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.